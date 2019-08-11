كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تلجأ إلى مجلس الأمن بخصوص كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعلنت باكستان اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدعم من الصين، في تحرك يستهدف إدانة الهند بسبب قرارها إلغاء الوضع الخاص الذي كان يتمتع به الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير.

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي في مؤتمر صحفي: "أبلغت الصين أن حكومة باكستان قررت رفع هذا الموضوع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سنكون بحاجة إلى مساعدة من الصين هناك"، مشيراً إلى أن بكين أكدت دعمها الكامل لباكستان.