كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبوالغيط يدين اقتحام المستوطنيين للأقصى في صلاة العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، قيام جماعات من المستوطنين والمتطرفين اليهود باقتحام ساحة الحرم القدسي في وقت صلاة العيد.

واعتبر الأمين العام للجامعة العربية، في بيان له اليوم الأحد، أن الحدث الذي جرى تحت سمع وبصر قوات الاحتلال الإسرائيلي وبإيعازٍ منها يعكس سياسة إسرائيلية متواصلة تهدف إلى تطبيع الوجود اليهودي في الحرم الشريف، وتقليص الوجود الإسلامي حتى في الأيام المُباركة التي تُقام فيها شعائر صلاة العيد.

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وحمل أبوالغيط الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي تمارسه بشكل منهجي من أجل مغازلة المتطرفين، مؤكداً أن هذه السياسات الرعناء والهمجية تزكي نيران التعصب في المنطقة، وتهدد بإشعال صراع ديني في مدينة القدس.

وصرح مصدر مسؤول بجامعة الدول العربية بأن أمينها العام أحمد أبوالغيط دعا المجتمع الدولي إلى الوقوف بوجه هذه الحملة الإسرائيلية المدروسة، التي تستغل مواقف الإدارة الأمريكية وما توفره لها من غطاء سياسي، لتتمادى في تهويد القدس المحتلة، وفي استفزاز الفلسطينيين باستباحة المسجد الأقصى واقتحامه بواسطة المتطرفين المهووسين.

كما نقل المصدر المسؤول عن أبوالغيط قوله إن اليمين الإسرائيلي لا يزال يعيش في وهم السيطرة اليهودية الكاملة على القدس الشريف، مؤكداً أن انتزاع القدس من الضمير العربي والإسلامي أمر مستحيل، وموجهاً التحية للفلسطينيين الصامدين على الأرض في المدينة المقدسة، والذين يحطمون بصمودهم أوهام المستوطنين والمتطرفين.