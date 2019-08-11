كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخزانة البريطاني يخطط لإطلاق عملة تذكارية توثق بريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت صحيفة "صنداي تليجراف" اليوم الأحد، بأن وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد يخطط لإطلاق عملة معدنية للتداول لتوثيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان من المفترض أن يتم إصدار عملة بقيمة 50 بنس بكميات محدودة لهواة جمع العملات في التاريخ الأولي الذي كان مقرراً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الماضي، إلا أن الخروج تأجل عدة مرات بسبب رفض البرلمان للاتفاق الذي كانت الحكومة توصلت إليه مع الاتحاد لتنظيم عملية الخروج.

وذكر التقرير أن جاويد يريد سك ملايين العملات المعدنية، التي سيُكتب عليها "السلام، والازدهار، والصداقة مع جميع الدول" ليبدأ تداولها في 31 أكتوبر المقبل، وهو التاريخ المحدد حالياً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.