كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روحاني وتميم يناقشان هاتفيا التوترات في مياه الخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقش الرئيس الإيراني حسن روحاني مع أمير قطر تميم بن حمد، هاتفيا، التوترات في مياه الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان، إلى جانب الأمن الإقليمي.

وقال الرئيس الإيراني روحاني لأمير قطر إن "تصرفات بعض البلدان الأجنبية وبينها أميركا في الخليج الفارسي تجعل مشاكل المنطقة أكثر تعقيدا وخطورة"، مضيفا أن "إيران تولي أهمية كبيرة وخاصة لحماية الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان"، حسب ما نقل الموقع الرسمي للرئاسة الإيرانية.

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وأضاف روحاني "لقد بذلنا كل الجهود لتهدائة التوترات ونعتقد أن الحفاظ على الأمن يضمن تنمية ومصالح شعوب المنطقة"، مؤكدا أن "طهران تعتقد أن خفض التوترات في المنطقة هو في مصلحة الجميع".

من جانبه، قال أمير قطر، حسبما نقلت الرئاسة الإيرانية إن "الدوحة لن تدخر أي جهد لتخفيف هذه التوترات"، مضيفا أن "أمن المنطقة يجب أن توفره الدول المطلة على الخليج، ومواقف قطر في هذا المجال واضحة".

كما دعا أمين قطر إلى التعاون مع إيران لتعزيز العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي.