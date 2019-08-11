كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواطنو جواتيمالا ينتخبون رئيساً وسط قلق بشأن العلاقات مع أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مواطنو جواتيمالا في الإدلاء بأصواتهم اليوم الأحد في انتخابات رئاسية تشهد منافسة شديدة، وسط حالة من عدم اليقين حول كيفية تأثير التصويت على العلاقات بين البلاد والولايات المتحدة.

ويتنافس في الجولة الثانية من الانتخابات الفائزان الاثنان في الجولة الأولى التي جرت في 16 يونيو الماضي، وهما السيدة الأولى السابقة التي تميل لليسار ساندرا توريس (63 عاماً) وأليخاندرو جياماتي اليميني (63 عاماً).

وحصلت توريس على 25.5% من الأصوات، مقابل حوالي 14% حصل عليها جياماتي، ولكن تشير استطلاعات الرأي إلى أن جياماتي يتقدم الآن ويمكن أن يخلف الرئيس جيمي موراليس، الذي يمنعه الدستور من ترشيح نفسه مرة أخرى في الانتخابات.