كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يعتقل 27 شخصا خلال عملية عسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقل الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر 27 شخصا خلال عملية عسكرية نفذها لتأمين مدينة مرزق، جنوبي البلاد، اليوم الأحد.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقيادة الجيش عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن "الـوحدات الـعسكرية تقوم في هذه الأثناء بالتأمين الـكامل لـمدينة مرزق، وتلقي القبض على عدد 27 مرتزق"، متابعة "ستكون عمليات فرض القانون قائمة ومستمرّة إلى أن يأمن أهلنا في مرزق".

وأضافت الشعبة "هروب مليشيات "داعش" وشورى بنغازي، والقاعدة، وعصابات المرتزقة التشاديين، من مرزق، والذين تسميهم حكومة الوفاق الإخوانية قوة حماية الجنوب... وذلك بعد وصول وحدات من القوات المسلحة إلى المدينة لتأمينها بناء على تعليمات القائد العام".