كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة النرويج: حادث المسجد هجوم إرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة النرويجية، الأحد، أنها تتعامل مع إطلاق نار وقع، السبت، داخل مسجد قرب أوسلو، وأسفر عن إصابة شخص بجروح طفيفة، بوصفه "محاولة هجوم إرهابي".

وقال المسؤول في شرطة أوسلو، رون سكولد، في مؤتمر صحفي، إن "المعطيات التي جمعناها تظهر أن منفذ الهجوم كانت لديه توجهات متطرفة. كانت لديه مواقف معادية للأجانب، أراد أن ينشر الرعب".

وبعد ساعات من الاعتداء، عثرت الشرطة على جثة امرأة شابة على صلة قرابة بالمهاجم في منزلهما، ما دفع الشرطة لفتح تحقيق في جريمة قتل وربطه بعملية إطلاق النار في المسجد.

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رسالة "حرب الأعراق"

وكانت الشرطة أعلنت أن شخصاً أصيب في إطلاق نار وقع، السبت، داخل مسجد في إحدى ضواحي العاصمة النرويجية أوسلو، وأن مشتبها به قد اعتقل.

وقال إمام المسجد عرفان مشتاق لصحيفة "بودستيكا" المحلية إن "رجلاً أبيض يعتمر خوذة ويرتدي زيا نظاميا أطلق النار على أحد أفراد جاليتنا".

ونشر المشتبه به على منتدى على الإنترنت رسالة أشار فيها إلى "حرب الأعراق" وأشاد بمنفذ اعتداء مسجدي كرايست تشيرش الإرهابي في نيوزيلندا في مارس والذي قتل فيه 51 شخصاً.