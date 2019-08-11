كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الإسرائيلية تقتحم الأقصى في أول أيام عيد الأضحى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، المسجد الأقصى وأطلقت قنابل الصوت لتفريق الفلسطينيين خلال مواجهات في ساحة المسجد الأقصى بالقدس حيث تجمع عشرات آلاف المسلمين للصلاة في أول أيام عيد الأضحى.

وقالت خدمة الإسعاف الفلسطينية، إن ما لا يقل عن 14 فلسطينيًّا نقلوا إلى مستشفيات لتلقي العلاج، بينما زعمت هيئة البث الإسرائيلي، إن أربعة ضباط شرطة أصيبوا، وخلال المواجهات هتف الفلسطينيون: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

وأوضح شهود -بحسب وكالة رويترز- إن اشتباكات وقعت بعد ذلك وإن الحشود تفرقت وسط دوي قنابل الصوت وانتشار الدخان، وقالت الشرطة في بيان إنها نشرت قوات في الموقع تحسّبًا لوقوع اضطرابات وإنها قامت بـ تفريق مثيري الشغب.