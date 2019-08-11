عموتة يوجه الدعوة لحارس مرمى اتحاد طنجة

وجه الحسين عموتة، مدرب المنتخب المغربي المحلي، الدعوة للحارس مصطفى المجهد، حارس مرمى فريق اتحاد طنجة، من أجل الإلتحاق بمعسكر “الأسود المحلية”، استعدادا للمبارة الإقصائية الهامة التي ستجمعه بمنتخب الجزائر المحلي، والمؤهلة لـ”الشان”، المزمع أإقامته العام المقبل في إثيوبيا.

وبهذه الدعوة، يكون عموتة قدر رفع عدد اللاعبين المحليين الذين سيخوضون هذا المعسكر، إلى 32 لاعبا، من بيهم 4 حراس، هم رضا التكناوتي، من الوداد البيضاوي، أنس الزنيتي، من الرجاء، أمين مجيد، من الفتح الرباطي، بالإضافة إلى مصطفى المجهد.

ويدخل المنتخب الوطني للاعبين المحليين، في الفترة المتراوحة ما بين 14 و20 غشت 2019، تجمعا إعداديا مغلقا تحسبا للمباراتين اللتين ستجمعه بالمنتخب الجزائري برسم التصفيات الإفريقية للاعبين المحليين المؤهلة لـ”الشان” التي ستجري أطوارها بإثيوبيا بداية السنة المقبلة.