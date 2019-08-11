غدا الاثنين.. الملك يؤدي صلاة عيد الأضحى بتطوان

أعلنتوزارةالقصورالملكيةوالتشريفاتوالأوسمةأنأميرالمؤمنينالملكمحمدالسادس،سيؤديصلاةعيدالأضحىالمباركيومغدالإثنين10 ذيالحجة1440 هموافق12 غشت2019 م،بمسجدالحسنالثانيبمدينةتطوان. وستبثوقائعصلاةالعيدمباشرةعلىأمواجالإذاعةوشاشةالتلفزةابتداءمنالساعةالعاشرةوالنصفمنصباحيومغد.

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