مانشستر يونايتد يخطف موهبة تونسية من أكبر أندية أوروبا

رياضة 2019-08-11 | 18:21 المصدر: 682 مشاهدة أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الأحد، تعاقده مع الناشئ الفرنسي، التونسي الأصل، حنبعل المجبري، آتيا من نادي موناكو في صفقة قدرت وسائل الإعلام قيمتها بـ11 مليون دولار. وأثار المجبري، لاعب المنتخب الفرنسي لما دون 17 عاما، اهتمام أندية أوروبية منها مانشستر سيتي بطل إنجلترا، وبايرن ميونيخ بطل ألمانيا، وليون الفرنسي، بحسب التقارير في الآونة الأخيرة، قبل أن تحسم وجهته بإعلان صادر عن "الشياطين الحمر"، أكده أيضا ناديه الفرنسي.



وأفاد النادي الإنجليزي في بيان عن "توصله إلى اتفاق مع موناكو بشأن حنبعل المجبري، رهن موافقة الاتحاد الدولي (فيفا)".

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