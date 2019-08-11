فرقة العباس تعلن تكليفها بحماية طريقي النخيب وعرعر

أعلنت فرقة العباس القتالية، الأحد، عن تلكيفها بحماية طريقي النخيب وعرعر الحدوديين مع السعودية وقال مشرف الفرقة ميثم الزيدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئاسة الوزراء كلّفت فرقة العباس القتالية بحماية طريقي النخيب وعرعر، لكن تنفيذه متعلق باكمال إجراءات إلتحاق احد ألوية الفرقة بوزارة الدفاع".



وأضاف الزيدي، أن "أغلب الإجراءات مكتملة بهذا الشأن، وبعد المباشرة الرسمية سيتم تأمين الحماية لتفويج قوافل الحج والعمرة، فضلاً عن التجارة عبر هذا الطريق المهم".

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