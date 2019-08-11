الجامعة العربية تدين اقتحامات المستوطنين للحرم القدسي

ونقل مصدر مسؤول في جامعة الدول العربية عن أبو الغيط قوله، إن "الحدث الذي جرى تحت سمع وبصر قوات الاحتلال الإسرائيلي وبإيعاز منها، يعكس سياسة إسرائيلية متواصلة تهدف إلى تطبيع الوجود اليهودي في الحرم الشريف، وتقليص الوجود الإسلامي حتى في الأيام المباركة التي تقام فيها شعائر صلاة العيد".وحمل الأمين العام للجامعة العربية، الحكومة الإسرائيلية" مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي تمارسه بشكل منهجي من أجل مغازلة المتطرفين"، مؤكدا أن "هذه السياسات الرعناء والهمجية تزكي نيران التعصب في المنطقة، وتهدد بإشعال صراع ديني في مدينة القدس".

ودعا ابو الغيط، المجتمع الدولي إلى "الوقوف بوجه هذه الحملة الإسرائيلية المدروسة التي تستغل مواقف الإدارة الأمريكية وما توفره لها من غطاء سياسي، لتتمادى في تهويد القدس المحتلة، وفي استفزاز الفلسطينيين باستباحة المسجد الأقصى واقتحامه بواسطة المتطرفين المهووسين".



وتابع، أن "اليمين الإسرائيلي لا زال يعيش في وهم السيطرة اليهودية الكاملة على القدس الشريف"، مشدداً على أن "انتزاع القدس من الضمير العربي والإسلامي هو أمر مستحيل".