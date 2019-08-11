آرسنال يهزم نيوكاسل بهدف أوباميانج

رياضة 2019-08-11 | 17:29 137 مشاهدة استهل آرسنال مشواره في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي 2019- 2020، بتحقيق فوز ثمين خارج ميدانه على حساب نيوكاسل بهدف نظيف. وسجل هدف آرسنال الوحيد المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة 58 من شوط المباراة الثاني.

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