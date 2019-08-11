بالصورة.. نيمار ورونالدو في نزال ملاكمة

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2019-08-11 | 17:12
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تبارى النجمان كريستيانو رونالدو ونيمار، في حلبة ملاكمة، وذلك في أحدث إعلان يجمع النجمين في البرتغال.
وظهر رونالدو في نزال ملاكمة "غير متكافئ" مع نيمار، ولكن النزال تحول إلى فقرة كوميدية، حيث بادر نيمار بالرقص على طريقة السامبا البرازيلية بدلا من ملاكمة خصمه.
وتواجه النجمان عدة مرات في ملاعب كرة القدم، آخرها كان في لقاء ريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي، حيث تفوق رونالدو مع فريقه السابق على نيمار.
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