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بالصورة.. نيمار ورونالدو في نزال ملاكمة

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2019-08-11 | 17:12

بالصورة.. نيمار ورونالدو في نزال ملاكمة

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تبارى النجمان ونيمار، في حلبة ملاكمة، وذلك في أحدث إعلان يجمع النجمين في البرتغال.
وجمع إعلان لشركة "ميو" البرتغالية للاتصالات، النجم البرتغالي بنظيره البرازيلي، في نزال ملاكمة "غريب"، أشعل مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر رونالدو في نزال ملاكمة "غير متكافئ" مع ، ولكن النزال تحول إلى فقرة كوميدية، حيث بادر نيمار بالرقص على طريقة السامبا البرازيلية بدلا من ملاكمة خصمه.

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وفي الحقيقة، لا يمكن أن ينازل رونالدو خصمه نيمار، بسبب اختلاف الوزن والحجم بين الاثنين، حيث يبلغ طول البرتغالي 187 سنتيمترا ويزن 84 كيلوغرام، بينما يبلغ طول نيمار 175 سنتيمترا، ووزنه 68 كيلوغرام.

وتواجه النجمان عدة مرات في ملاعب كرة القدم، آخرها كان في لقاء الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي، حيث تفوق رونالدو مع فريقه السابق على نيمار.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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