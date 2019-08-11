150 قتيلاً حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة جنوب الهند

وارتفعت حصيلة ضحايا الانزلاقات الأرضية والفيضانات التي تسببت بها أمطار غزيرة في ولاية كيرلا إلى 57 شخصا، حيث لا تزال بعض المنازل عالقة تحت طبقة من الوحل تجاوز عمقها 3 أمتار، ما يعيق عمليات البحث والإنقاذ.واضطر 165 ألف شخص على الأقل في الولاية إلى ترك ديارهم والبحث عن مأوى في مخيمات للنازحين.

وتبدي السلطات المحلية مخاوفها إزاء إمكانية أن تتعرقل عمليات البحث والإنقاذ في الولاية بسبب أمطار وعواصف رعدية، من المتوقع أن تضرب بعض مناطقها قريبا.