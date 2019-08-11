أعلنت السلطات الهندية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت ثلاث ولايات جنوب البلاد إلى 150 شخصا، فضلاً عن نزوح آلاف المواطنين.
وارتفعت حصيلة ضحايا الانزلاقات الأرضية والفيضانات التي تسببت بها أمطار غزيرة في ولاية كيرلا إلى 57 شخصا، حيث لا تزال بعض المنازل عالقة تحت طبقة من الوحل تجاوز عمقها 3 أمتار، ما يعيق عمليات البحث والإنقاذ.
واضطر 165 ألف شخص على الأقل في الولاية إلى ترك ديارهم والبحث عن مأوى في مخيمات للنازحين.
واضطر 165 ألف شخص على الأقل في الولاية إلى ترك ديارهم والبحث عن مأوى في مخيمات للنازحين.
وتبدي السلطات المحلية مخاوفها إزاء إمكانية أن تتعرقل عمليات البحث والإنقاذ في الولاية بسبب أمطار وعواصف رعدية، من المتوقع أن تضرب بعض مناطقها قريبا.
كانت هذه تفاصيل خبر 150 قتيلاً حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة جنوب الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.