ليبيا.. الجيش الوطني يسيطر على مدينة مرزق

تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي من إحكام سيطرتها وتأمينها لمدينة مرزق جنوب ليبيا.
وأكدت شعبة الإعلام الحربي في بيان لها الأحد: "أن الوحدات العسكرية التابعة للقيادة العامة تقوم بتأمين مدينة مرزق".
وتابعت الشعبة أن الوحدات الـعسكرية ألقت القبض خلال عملية التأمين على أكثر من 27 مرتزقا تشاديا.
وكان الجيش الليبي قد أرسل وحدات عسكرية قتالية فجر الأحد لتطهير مدينة مرزق من المرتزقة التشاديين وسط استقبال كبير من أهالي المدينة.
ونفذ سلاح الجو غارات عدة مستهدفا مجموعات مسلحة تعرف بـ"قوة حماية الجنوب" والمرتزقة التشاديين.
وبحسب المركز الإعلامي للجيش الليبي، فإن عناصر تنظيم داعش وشورى بنغازي والقاعدة وعصابات المرتزقة التشاديين الذين يشاركون في الاعتداء على مدينة مرزق هربوا فور وصول وحدات من القوات المسلحة إلى المدينة لتأمينها.
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