ليبيا.. الجيش الوطني يسيطر على مدينة مرزق

تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي من إحكام سيطرتها وتأمينها لمدينة مرزق جنوب ليبيا.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي في بيان لها الأحد: "أن الوحدات العسكرية التابعة للقيادة العامة تقوم بتأمين مدينة مرزق".

وتابعت الشعبة أن الوحدات الـعسكرية ألقت القبض خلال عملية التأمين على أكثر من 27 مرتزقا تشاديا.

Advertisements

وكان الجيش الليبي قد أرسل وحدات عسكرية قتالية فجر الأحد لتطهير مدينة مرزق من المرتزقة التشاديين وسط استقبال كبير من أهالي المدينة.

ونفذ سلاح الجو غارات عدة مستهدفا مجموعات مسلحة تعرف بـ"قوة حماية الجنوب" والمرتزقة التشاديين.

وبحسب المركز الإعلامي للجيش الليبي، فإن عناصر تنظيم داعش وشورى بنغازي والقاعدة وعصابات المرتزقة التشاديين الذين يشاركون في الاعتداء على مدينة مرزق هربوا فور وصول وحدات من القوات المسلحة إلى المدينة لتأمينها.