إيران تعتقل موظفين بقاعدة جوية للجيش

أعلن رحيم رحيمي المدعي العسكري في محافظة ”مازندران“ شمال إيران، يوم الأحد، اعتقال عدد من الموظفين والعاملين في القاعدة الجوية التابعة للجيش الإيراني بمدنية ”محمود آباد“ بمحافظة ”مازندران“، بعد تعرضها أمس لهجوم من قبل سكان محليين، أدت إلى سقوط قتيليين وجرحى.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، اليوم، عن رحيمي، قوله إن ”قوات إنفاذ القانون وممثلين عن المحكمة اعتقلوا اليوم العديد من الموظفين والعاملين في القاعدة الجوية التابعة للجيش بمدينة محمود آبادي“.

وأوضح أن ”المواجهات حدثت أمس بهجوم شنّه سكان محليون على القاعدة الجوية بناءً على أمر تقييدي، قام صاحب عقار بطريقة تعسفية واستفزازية، إلى جانب عماله في الموقع الحالي، بإلقاء الحجارة على عملاء القاعدة، الذين تعرضوا لإطلاق نار واستفزازات من قبل السكان المحليين“.

وأضاف ”لسوء الحظ، قُتل شخصان وجُرح أربعة نتيجة إطلاق النار، وجاء فريق من المنظمة القضائية التابعة للقوات المسلحة في مازندران إلى مكان الحادث وبدأ تحقيقات للوقوف على الأسباب“.

وتابع ”بعد التحقيقات الأولية، تم اعتقال العديد من الموظفين ونقلهم إلى السلطات القضائية للقوات المسلحة في مازندران، واحتجز القاضي المتهمين، بعد إجراء تحقيق أولي لإجراء مزيد من التحقيقات“.