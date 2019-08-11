الحدائق والمنتزهات العامة تستقبل الآف المصريين في أول أيام عيد الأضحى

احتفل الآف المصريين في مختلف الحدائق العامة والمنتزهات بأول أيام عيد الأضحي المبارك.

أكد اللواء محمد رجائى، مدير عام حدائق الحيوان بالجمهورية، أن حدائق الحيوان على رأسها حديقة الجيزة، شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين وأسرهم خلال الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى.

وأضاف مدير عام حدائق الحيوان، لـ "اليوم السابع"، أن حديقة الحيوان استقبلت حتى الآن 40 ألف زائر تقريبا، بالإضافة إلى الأطفال الذين يدخلون الحديقة مجانا، متوقعا زيادة الإقبال فى ثانى أيام العيد، لافتا إلى أن نسب باقى حدائق الحيوان يتم حسابها نهاية اليوم.

وأشار رجائى إلى أن الحديقة استعدت جيدا لاستقبال المواطنين، من خلال صيانة الإنارة ورعاية الحيوانات وتنظيفها، وتكثيف الأمن بالتنسيق مع الشرطة.

حديقة الفسطاط

شهدت حديقة الفسطاط بمصر القديمة، إقبالًا من المواطنين الذين يحتفلون بعيد الأضحى المبارك، منذ الانتهاء من أداء صلاة العيد.

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ورصدت عدسة مصراوي، احتفال الأطفال بعيد الأضحى، باللعب، وركوب الدراجات والبلالين.

ويحتفل المسلمون في أنحاء العالم، اليوم الأحد، بعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1440.

مدينة نصر

حرص شباب منطقة إمتداد رمسيس بحي غرب مدينة نصر على إقامة الألعاب بالمجان للأطفال أمام مسجد الإيمان لتشجيعهم على اداء صلاة العيد، وشهدت الألعاب إقبالا كبيرا من قبل الأطفال عقب صلاة العيد مبعرين عن فرحتهم باستقبال عيد الفطر المبارك

يذكر أن دار الإفتاء المصرية، أعلنت نتيجة رؤية استطلاع هلال شهر شوال لعام 1440 هجريًا، وأكدت أن يوم الثلاثاء 4 يونيو هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأربعاء 5 يونيو هو أول أيام عيد الفطر المبارك.