ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أنقذوا شخصين غرقا أثناء ممارستهما هواية ​السباحة​ مقابل ​شاطئ صور​"، موضحةً أنّه "تمّ تقديم الإسعافات الأوليّة اللازمة لهما".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: إنقاذ شخصين غرقا أثناء ممارستهما هواية السباحة مقابل شاطئ صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.