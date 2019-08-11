بحث وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، مع نظيره الصربي إيفيتسا داتشيتش، بالعلاقات الثنائية، خلال لقاء جمعهما في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا.
ولفت جاويش أوغلو في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّني أهديت صديقي داتشيتش قميص فريق "ملاطية سبور"، باعتباره أحد مشجّعي فريق "بارتيزان".
مع التنويه إلى أنّ فريق "يني ملاطية سبور" التركي يستضيف منافسه "بارتيزان" الصربي في إياب الدور التمهيدي الثالث لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ- europa league)، وستُقام المباراة بولاية ملاطية في 18 آب الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية التركية بحث مع نظيره الصربي بالعلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.