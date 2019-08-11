وزير الخارجية التركية بحث مع نظيره الصربي بالعلاقات الثنائية

بحث وزير ​الخارجية التركية​ ​مولود جاويش أوغلو​، مع نظيره الصربي إيفيتسا داتشيتش، بالعلاقات الثنائية، خلال لقاء جمعهما في ولاية أنطاليا جنوبي ​تركيا​.

ولفت جاويش أوغلو في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّني أهديت صديقي داتشيتش قميص فريق "ملاطية سبور"، باعتباره أحد مشجّعي فريق "بارتيزان".

مع التنويه إلى أنّ فريق "يني ملاطية سبور" التركي يستضيف منافسه "بارتيزان" الصربي في إياب الدور التمهيدي الثالث لبطولة الدوري الأوروبي ل​كرة القدم​ (يوروبا ليغ- europa league)، وستُقام المباراة بولاية ملاطية في 18 آب الحالي.