ظريف دعا لوقف الحرب وإنهاء الحصار المفروض على اليمن سريعا: طريق الحل سياسي

أعرب وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، عن أسفه لـ"المجازر الّتي يتعرّض لها الشعب اليمني المظلوم والحصار المفروض على اليمن منذ 5 أعوام"، داعيًا إلى "وقف الحرب وإنهاء الحصار المفروض على هذا البلد سريعًا".
وأكّد خلال استقباله المتحدث باسم حركة "أنصار الله" محمد عبدالسلام في طهران، أنّ "طريق الحل لأزمة اليمن هو طريق الحل السياسي"، مركّزًا على أنّ "إيران دعمت على الدوام إجراء المفاوضات اليمنيّة- اليمنيّة والتنفيذ الكامل لتوافقات ستوكهولم".
وأعلن ظريف "استعداد إيران لإرسال المساعدات الإنسانية إلى اليمن".
من جانبه، قدّم عبدالسلام عرضًا لاحدث التطورات الميدانيّة والسياسيّة في اليمن والآفاق المستقبليّة للحلّ، وكذلك الأوضاع الإنسانية في بلاده.
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