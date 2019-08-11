ظريف دعا لوقف الحرب وإنهاء الحصار المفروض على اليمن سريعا: طريق الحل سياسي

أعرب وزير الخارجية ال​إيران​ية ​محمد جواد ظريف​، عن أسفه لـ"المجازر الّتي يتعرّض لها الشعب ​اليمن​ي المظلوم والحصار المفروض على اليمن منذ 5 أعوام"، داعيًا إلى "وقف الحرب وإنهاء الحصار المفروض على هذا البلد سريعًا".

وأكّد خلال استقباله المتحدث باسم حركة "أنصار الله" ​محمد عبدالسلام​ في ​طهران​، أنّ "طريق الحل لأزمة اليمن هو طريق الحل السياسي"، مركّزًا على أنّ "إيران دعمت على الدوام إجراء المفاوضات اليمنيّة- اليمنيّة والتنفيذ الكامل لتوافقات ​ستوكهولم​".

وأعلن ظريف "استعداد إيران لإرسال المساعدات الإنسانية إلى اليمن".

من جانبه، قدّم عبدالسلام عرضًا لاحدث التطورات الميدانيّة والسياسيّة في اليمن والآفاق المستقبليّة للحلّ، وكذلك الأوضاع الإنسانية في بلاده.