ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في الهند إلى 147 وإجلاء مئات الآلاف

أفادت وكالة "رويترز" بأنّ "سلطات محلية في الهند أعلنت أنّ عدد من قتلوا بسبب الفيضانات في ولايات وكارناتاكا وكيرالا ومهاراشترا، ارتفع إلى 147، بينما سارعت فرق الإنقاذ لإجلاء السكان".
وأَجبرت الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية، مئات الآلاف من الأشخاص على اللجوء لمراكز إيواء، بينما تم إلغاء خدمات القطارات في العديد من المناطق المتضررة. وكانت قد غمرت المياه أجزاء من موقع مدرج في قائمة التراث العالمي.
وتخشى السلطات من تعطّل عمليّات الإنقاذ بسبب العواصف الرعدية واستمرار هطول الأمطار المتوقّع في بعض المناطق في كيرالا.
يُذكر أنّ كيرالا شهدت فيضانات مدمّرة العام الماضي، أدّت إلى مقتل أكثر من 200 شخص، وتَضرّر منها أكثر من خمسة ملايين.
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