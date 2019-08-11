هادي: أيادي المشروع الإيراني في شمال وجنوب اليمن تهدف إلى زعزعة أمن المنطقة

أعلن الرئيس ​اليمن​ي ​عبد ربه منصور هادي​ عقب لقائه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أن "أيادي المشروع الإيراني في شمال وجنوب اليمن تهدف إلى زعزعة أمن المنطقة". وأثنى هادي على "موقف ​السعودية​ الحازم والرافض للمساس بوحدة اليمن وأمنه واستقراره"، مشيراً الى أن "مواقف السعودية تجسد تعاون البلدين في مواجهة المشروع الإيراني في المنطقة".

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