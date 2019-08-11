وزير داخلية العراق: إعادة أكثر من 13 ألف مفصول إلى الخدمة بشرطة نينوى

أعلن وزير الداخلية العراقية ياسين الياسري، "أنّنا أنجزنا ملف إعادة المفصولين من ملاك شرطة نينوى، وستتمّ إعادة ما يقارب 13252 منتسبًا من أهالي نينوى إلى الخدمة".
وأوضح في مؤتمر صحافي مشترك عقدة مع محافظ نينوى وعدد من القادة الأمنين بمدينة الموصل، أنّ "الأمر سيصدر بعد العيد مباشرةً".
بدوره، ألفت رئيس مجلس محافظة نينوى، سيدو جتو، إلى "أهميّة زيارة وزير الداخلية إلى المحافظة، الّتي تتزامن مع عيد الأضحى والإزيديين، وقد طلبنا منه إعادة المفصولين إلى الخدمة وفتح باب التطوع، وقد استجاب لنا بإعادة أكثر من 13 ألف منتسب إلى الشرطة المحلية". وأكّد أنّ "نينوى بحاجة إلى تعزيز الملف الأمني وتسليم مهمّة حماية أمن المدن للشرطة واقتصار تمركز الجيش والحشد الشعبي على خارجها".
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