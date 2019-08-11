إصابة وزير شؤون القدس السابق عدنان الحسيني برصاصة مطاطية اثر اقتحام المسجد الأقصى

أفادت قناة "المنار" بـ"إصابة وزير شؤون ​القدس​ السابق عدنان الحسيني برصاصة مطاطية في ظهره، اثر اقتحام ​المسجد الأقصى​".

وكانت قد وقعت صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومصلّين فلسطينيين في حرم المسجد الأقصى في القدس في أوّل أيام عيد الأضحى، وقد منعت الشرطة الإسرائيلية اليهود الّذين يحيون في اليوم نفسه ذكرى خراب الهيكل، من الدخول إلى الموقع.

ولفت الهلال الأحمر الفلسطيني إلى سقوط جرحى أثناء الصدامات من دون تحديد عددهم.

وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل المسجد الّذي تتولّى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن، الّذي يتولّى مسؤوليّة الأماكن الدينية الإسلامية في القدس الشرقية.