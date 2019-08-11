شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة تاريخية للإخوان.. كيف تورطت الجماعة فى قتل مسؤول التنظيم الخاص؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "جريمة تاريخية للإخوان"، هو سلسلة تنشر بشكل يومى تفضح جريمة من جرائم الجماعة منذ عهد مؤسسها حسن البنا وحتى الآن، لتكشف الوجه القبيح للتنظيم الذى يسعى لإخفائه عن الجميع، ويوضح الكوارث التى ارتكبتها الجماعة وقياداتها التاريخيون.

ونستعرض اليوم فضيحة جديدة للجماعة، وهو تورط الجماعة فى اغتيال مسؤول التنظيم الخاص لها عبد الرحمن السندى، فى خمسينيات القرن الماضى، حيث خشيت الجماعة من أن يفضح جرائم هذا التنظيم الخاص بعد ابتعاده عن التنظيم.

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هذه القصة كشفها ثروت الخرباوى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى كتابع "سر المعبد 2"، عندما أكد أن عبد الرحمن السندى لم يمت موتا طبيعيا ولكن تم تسميمه من قبل الإخوان خوفا من أن يخرج ويفضح كوارث التنظيم الخاص، حيث استشهد بشهادة أنور المفتى الطبيب الذى كشف عن عبد الرحمن السندى، والذى أكد بأن السندى تم تسميمه.