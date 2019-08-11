شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات للرد على أكاذيب المنظمات الحقوقية المشبوهة ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح الباحث الحقوقى، هيثم شرابى، بعض الإجراءات لمواجهة أكاذيب المنظمات الحقوقية الدولية وتوابعها فى مصر والتى تتستر على جرائم تنظيم الإخوان الإرهابى والتنظيمات المتصلة به مثل حسم وغيرها.

وقال الباحث الحقوقى، لـ"الخليج 365"، أن هذه الإجراءات تبدأ من فضح بيانات وتقارير هذه المنظمات وتفنيد ما بها من مغالطات، بجانب حشد كل الجهود الحقوقية المخلصة فى التنسيقية الوطنية لحقوق الإنسان التى نقترح أن تتشكل من كل الهيئات والشخصيات الحقوقية المحترمة.

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وأشار هيثم شرابى، إلى ضرورة فتح قناة فضائية متخصصة فى رصد ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان فى مصر والمنطقة تعد مصدراً للرد على كل الوقائع المكذوبة، متابعا: من الأفضل أن تكون بها مساحات ناطقة بالفرنسية والإنجليزية تستضيف شخصيات عامة وحقوقية وتساهم فى نشر الوعى الصحيح بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان ليقوم بدوره.

ولفت إلى ضرورة فتح الباب لشخصيات حقوقية واعية للمشاركة فى الفضائيات العربية والأوروبية للرد وتفنيد المزاعم والأكاذيب بطريقة مهنية وموضوعية.