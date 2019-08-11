شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية البرلمان: وجود أكثر من مرشح لإخوان تونس بانتخابات الرئاسة يفتت أصواتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن وجود أكثر من مرشح منتمين لتيار الإسلام السياسى فى تونس وبالتحديد حركة النهضة وهم منصف المرزوقى وعبد الفتاح مورو وأسامة الشاهد سيساهم فى تفتيت أصوات حركة النهضة فى الانتخابات الرئاسة التونسية. وقال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الشعب التونسى هو من سيقرر مصيره، فالتيارات المتطرفة فى تونس تجد لنفسها مساحات سياسية فى الفترة الراهنة. وتابع النائب طارق الخولى: الشعب التونسى هو الأقدر على التعامل مع مستقبله، وهو القادر على حماية الدولة التونسية ومستقبلها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية البرلمان: وجود أكثر من مرشح لإخوان تونس بانتخابات الرئاسة يفتت أصواتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.