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عاد الفنان أمين التامري، أمس السبت، من دولة السنغال، رفقة المنتج العالمي ريدوان، بعد انتهائهما من تصوير عملهما المشترك مع فنان عالمي من أصل افريقي.
أمينوكس نشر طوال المدة التي قضاها في السنغال صورا، من كواليس الكليب، وأخرى مع طاقم عمله وهم يستمتعون بوقتهم في الدولة الافريقية.
وقال أمينوكس في آخر تصريح للصحافة أن العمل الذي يشرف عليه ريدوان سيصدر شهر غشت الحالي، وسيشارك فيه فنان افريقي عالمي، دون الكشف عن اسمه.
وأفادت مصادر “اليوم 24″، أن أمينوكس، سيغني في العمل رفقة النجم الأمريكي السنغالي الأصل إيكون.
هذا، وسبق أن قال أمينوكس إن التعامل مع ريدوان كان في البداية مجرد حلم بعيد المنال، ليتحقق اليوم، بعد مرور سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر أمينوكس ينتهي من تصوير عمله رفقة ريدوان في السنغال.. تعرف على الفنان العالمي المشارك فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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