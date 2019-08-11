بلماضي يرغب في إقناع زيدان بتمثيل منتخب الجزائر والاتحادية تجهز له جواز السفر

دخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في مفاوضات مباشرة مع لوكا زيدان، حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني، المعار لنادي ستاندار دو لييج البلجيكي، وذلك من أجل إقناعه بحمل قفاز منتخب الجزائر، بدل إسبانيا، وتعويض الرحيل القريب للحارسين الأساسيين، رايس مبولحي (33 سنة)، وعز الدين دوخا ( 32 سنة).

وحسب تقاري صحفية جزائرية، اليوم الأحد، فإن جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري، الذي توج بلقب كأس إفريقيا للأمم، في نسختها الأخيرة بمصر، منح الضوء الأخضر للاتحاد الجزائري، من أجل فتح باب التواصل مع إبن زين الدين زيدان لحراسة مرمى المنتخب الوطني.

وأكدت صحيفة “الشروق” الجزائرية، أن بلماضي قد يتنقل لبلديجا من أجل ملاقاة لوكا زيدان، وإقناعه بمشروعه الرياضي مع المنتخب الوطني، حتى يقتنع أيضا بحمل قميص منتخب الجزائر.

وشددت الصحيفة ذاتها، على أن الاتحادية الجزائري للعبة، ستباشر، في الأيام القليلة المقبلة، إجراءات إعداد جواز سفر جزائري، خاص بلوكا زيدان، البالغ من العمر 21 سنة، حتى يتسنى له، تغيير جنسيته الرياضية أيضا، لدى “الفيفا”، لتمثير بطل إفريقيا.

وانتقل لوكا زيدان، هذا الصيف، للدوري البلجيكي، بعد أن عجز عن نيل مكانة رسمية في مرمى فريق ريال مدريد، في ظل تواجد الثنائي المتألق، تيبو كورتوا، وكايلور نافاس.