بنشرقي يخطف الأضواء في الزمالك المصري

ينال أشرف بنشرقي، اللاعب الدولي المغربي، المحترف في صفوف فريق الزمالك المصري، إشادة كبيرة من مكونات النادي، ويبدو أنه سيكون واحدا من النجوم التي ستلألأ في سماء الفريق، في منافسات الدوري والبطولة القارية، الموسم المقبل.

وبصم بنشرقي، على بداية موفقة مع الفريق الأحمر والأبيض، خلال المباريات الودية، وسجل أولى أهدافه مع الفريق، مع أداء متميز، خلال المباراة الودية التي جمعت الزمالك، أمس السبت، مع فريق 6 أكتوبر، والتي انتهت لصالح فريقه بهدفين مقابل هدف وحيد.

ووقع بنشرقي، الهدف الأول لفريقه، في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف يوسف أوباما ثاني الأهداف، في الدقيقة 86، كما قدم أداءا رائعا، حسب ما أكدته الصحافة المصرية.

جدير ذكره، أن بنشرقي انتقل لصفوف الزمالك هذا الصيف، قادما من الهلال السعودي، مقابل حوالي 2 مليون دولار، لينضاف لمواطنيه محمد أوناجم، وخالد بوطيب، في الفريق.