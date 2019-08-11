مليلية المحتلة.. وصول 3100 خروف إلى المدينة وتجهيز 4 خيام للذبح -التفاصيل

يعيش مسلمو مدينة مليلية المحتلة، اليوم الأحد، على وقع استعدادت عيد الأضحى المبارك. وعلى إثر ذلك، خصصت مدينة مليلية أربع خيام، كمراكز مؤقتة، للذبح أضحية العيد.

وبحسب صحيفة “إلفارو مليلية” الإسبانية، فإن السلطات في مدينة مليلية المحتلة، خصصت المدينة 4 خيام مجهزة بكل الإمكانيات الضرورية لإحياء عيد الأضحى، إضافة إلى أطباء البيطريين.

وفي نفس السياق، أعلن الوفد الحكومي في مدينة مليلية المحتلة، عن وصول 3100 من الأغنام، و47 من الماعز، خلال هذه السنة، وذلك من أجل بيعها لفائدة مسلمي مليلية، وذلك بمناسبة عيد الأضحى.

وكان عدد من المغاربة في مدينة مليلية أعربوا عن استيائهم من عدم موافقة السلطات الإسبانية على الاستيراد أضاحي العيد من المغرب؛ إذ بررت السلطات في المدينة المحتلة قرارها بسبب ما أسمتوه بـ”ظهور مرض الحمى القلاعية في مناطق شمال إفريقيا، وكونها مرضًا شديد العدوى بالنسبة إلى الحيوانات”، وذلك بحسب صحيفة إلفارو الإسبانية دائما.