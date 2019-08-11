خلاف ينتهي بمقتل مغربي في إسبانيا.. الأسباب لا تزال مجهولة

توفي مغربي يبلغ من العمر 45 عاما، بعد ظهر الخميس المنصرم في مستشفى باسبانيا، نتيجة تعرضه لاعتداء في حي سيوتات فيلا بوسط برشلونة.

و ذكرت صحيفة” Mossos d’Esquadra”، أن قتالا وقع بين شخصين لأسباب ما زالت مجهولة، وراح ضحيته المغربي متأثرا بجروحه.

وأصيب المهاجر المغربي في الصراع الذي نشب في حدود الساعة الرابعة مساء، ونقل إلى المستشفى في حالة حرجة، ويقال إنه توفي في حوالي الساعة 7مساء.

وتحقق الشرطة الكاتالونية، من خلال قسم التحقيق الجنائي، في الوقائع من أجل توضيح ظروف الوفاة وتحديد المشتبه فيه المسؤول عن هذا الهجوم المميت.

وتضاف هذه الوفاة إلى الأحداث العشر الأخرى التي وقعت هذا العام في برشلونة، خمسة منها خلال الشهر الماضي، ثلاثة أثناء المشاجرة واثنين أثناء إطلاق النار.