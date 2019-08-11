مبلغ كبير.. الأهلي المصري يحدد سعر بيع أزارو

حدد نادي الأهلي المصري، سعر بيع مهاجمه المغربي، وليد أزارو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد أن عبر عن استعداده لبيعه، وتلقى مجموعة من الاتصالات من عدد من الأندية المهتمة بخدماته.

وحسب تقارير صحفية مصرية، اليوم، فإن نادي “القرن” حدد مبلغ 4 ملايين دولار، قيمة تسريح أزارو خلال “الميركاتو” الصيفي الحالي، بعد أن فتح باب رحيله.

وسبق لأزارو أن عبر عن رغبته في الرحيل عن الأهلي، الصيف الماضي، غير أنه رفض ذلك لالتزامه بعصبة الأبطال الإفريقية، غير أن تراجع أداءه الموسم الماضي، دفع النادي إلى التفكير في بيعه، بسعر يدر عليه منافع مالية.

وأكدت المصادر ذاتها، أن أزارو تلقى اتصالات من الخليح، الصين، بالإضافة إلى بعض الأندية الفرنسية.

جدير ذكره، أن أزارو، انتقل صيف موسم 2016/2017 إلى الاهلي المصري، قادما من الدفاع الحسني الجديدي، في صفقة قدرت بحوالي 2 مليون دولار.