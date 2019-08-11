الملك سلمان يبحث مع الرئيس هادي المستجدات على الساحة اليمنية

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأحد في الديوان الملكي بقصر منى، اليوم الأحد، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصة على الساحة اليمنية ومختلف الجهود تجاهها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار.

ودعت السعودية، مساء السبت، الحكومة اليمنية وجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في العاصمة المؤقتة عدن لعقد اجتماع عاجل في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر بالخارجية السعودية قوله، إن المملكة تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

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وأوضح المصدر أن الاجتماع يهدف لمناقشة الخلافات، وتغليب الحكمة والحوار، ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف، للتصدي لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة اليمنية وعودة أمنها واستقرارها.

وفي سياق متصل، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إن "السعودية تدعو القيادات اليمنية في عدن إلى الاستجابة لنداء ومناشدات الشعب اليمني وتغليب المصلحة العليا".

وأضاف في تغريدات عبر "تويتر": "ندعو الأطراف اليمنية في عدن للاستجابة لدعوة المملكة للاجتماع عاجلاً في جدة ووأد هذه الفتنة وتوحيد الصف وعدم جر اليمن لمستقبل مظلم".

وفي وقت سابق، طالب تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء السبت، بوقف فوري لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بدءا من الساعة الواحدة (01:00) بعد منتصف هذه الليلة.

وقال المتحدث الرسمي للتحالف العقيد الركن تركي المالكي "إن قوات التحالف ستستخدم القوة العسكرية ضد كل مَن يخالف ذلك"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

ودعا جميع المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.