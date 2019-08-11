ليبيا.. مليشيا طرابلس تخرق هدنة وقف إطلاق النار في أول أيامها

أقدمت المليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق غير الدستورية في طرابلس، الأحد، على خرق الهدنة الإنسانية التي دعت إليها الأمم المتحدة.

وكان الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق قد أعلنا، السبت، الموافقة على الهدنة التي دعت إليها الأمم المتحدة خلال عيد الأضحى.

واستهدفت المليشيات، عشوائيا بقذائف الهاون، الأحياء المدنية بمنطقة خلة الفرجان شرقي طرابلس، إضافة إلى منطقة سوق الجمعة.

وأكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي أن أكثر من مصدر للنيران من المليشيات حاول استهداف قوات الجيش الليبي بالقذائف، كما استغلت المليشيا المصحات مثل مصحة حي الزهور -حي الكلية العسكرية سابقا- لإطلاق القذائف.

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وأكد الجيش الليبي، في بيان الأحد، أن خرق وقف إطلاق النار فضح حكومة الوفاق غير الشرعية وجيشها المزعوم الذي لم يكن جيشا في أي يوم من الأيام.

وأكد الجيش، في بيانه، على أن مليشيات طرابلس ما هي إلا "عصابات لا علاقة لها بأي قوانين ولا أي نوع من أنواع الضبط والربط العسكري ولا يعترفون بالأمم المتحدة ولا المجتمع الدولي ولا يحترمون أي شعائر دينية"، لافتا إلى أنهم لم يمنحوا الليبيين الفرصة ليهنأوا بالعيد.

ولفت إلى أن المليشيات التي اخترقت الهدنة بفتوى من المحرّض الأول على القتل "الكاذب الغرياني (في إشارة لصادق الغرياني مفتي جماعة الإخوان الإرهابية)" هم مجموعة من مهربي العملة وسارقي الاعتمادات وهؤلاء ومرتكبي المجازر.