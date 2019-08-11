الدفاع المدني: إخماد حريق داخل سيارة بغزير و3 حرائق أعشاب يابسة بزحلة ومكسة

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ داخل سيارة في غزير - ​كسروان​، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".

وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في تلة ​العبدة​ - زحلة، حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في الكرك- زحلة، وآخر شبّ في أعشاب يابسة في مكسة - ​البقاع الأوسط​".