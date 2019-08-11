أفيوني: إلى متى سيستمر سكوت المجتمع الدولي عن جرائم العدو الإسرائيلي؟

لفت وزير الدولة لشؤون الإستثمار والكنولوجيا عادل أفيوني، إلى أنّ "قوى الاحتلال والاغتصاب تنتهك مرّة أخرى حرمة المسجد الأقصى في هذا اليوم المبارك، وتهاجم المصلّين العزّل".
وسأل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي: "إلى متى سيستمرّ سكوت المجتمع الدولي عن جرائم العدو الإسرائيلي؟ المجد للشعب الفلسطيني الصامد دفاعًا عن حقوقه وكرامته".
وكانت قد اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومصلّين فلسطينيين اليوم الأحد في حرم المسجد الأقصى في القدس في أول أيام عيد الأضحى، ما أدّى إلى وقوع عشرات الجرحى في صفوف الفلسطينيين.
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