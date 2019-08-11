لجنة مهرجانات الهبارية أحيت مهرجانها السنوي في باحة قلعة بعل جاد الاثرية

احيت لجنة مهرجانات الهبارية برعاية ​وزارة السياحة​ بمهرجانها السنوي لهذا العام وذلك في باحة قلعة بعل جاد الاثرية بحضور النائب ​قاسم هاشم​ ورؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات وضباط من ​اليونيفيل​. وتخلل المهرجان في يومه الاول اعمال تراثية وفلكلورية ومسرحية وعرس قروي. وفي كلمة له شكر رئيس ​البلدية​ ايمن شقير ابناء البلدة عموما والمغتربين خصوصا على دعمهم في استمرارية المهرجانات التي تشكل جزءا من التنمية وانعاش الحركة الاقتصادية في البلدة والمنطقة.

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