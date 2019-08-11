باسيل استغرب الصمت المتمادي عن جرائم إسرائيل بـ"الأقصى": العدالة الدولية بعين واحدة

لفت رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ إلى "أنّني أُهنّئ المسلمين والدروز ب​عيد الأضحى​ المبارك، وأدين اقتحام الأقصى وضرب المصلّين، وأستغرب الصمت المتمادي عربيًّا ودوليًّا عن جرائم إسرائيل في ​المسجد الأقصى​ وفي يوم الأضحى بالذات".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "العدالة الدولية بعين واحدة، والعدالة الّتي لا تؤخذ عبر القوانين الدولية، تؤخذ بصمود الشعوب ومقاومتها".