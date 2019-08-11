لفت رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل إلى "أنّني أُهنّئ المسلمين والدروز بعيد الأضحى المبارك، وأدين اقتحام الأقصى وضرب المصلّين، وأستغرب الصمت المتمادي عربيًّا ودوليًّا عن جرائم إسرائيل في المسجد الأقصى وفي يوم الأضحى بالذات".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "العدالة الدولية بعين واحدة، والعدالة الّتي لا تؤخذ عبر القوانين الدولية، تؤخذ بصمود الشعوب ومقاومتها".
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل استغرب الصمت المتمادي عن جرائم إسرائيل بـ"الأقصى": العدالة الدولية بعين واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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