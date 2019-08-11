حريق أتى على مساحات من أشجار الليمون في بكفتين بالكورة

أفادت معلومات صحافية بنشوب حريق أتى على مساحة كبيرة من أشجار الليمون والاعشاب اليابسة في بلدة بكفتين في الكورة.
وعلى الفور، حضرت عناصر الإطفاء في الدفاع المدني وعملت على إخماده.
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