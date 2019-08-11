حريق أتى على مساحات من أشجار الليمون في بكفتين بالكورة

أفادت معلومات صحافية بنشوب حريق أتى على مساحة كبيرة من أشجار الليمون والاعشاب اليابسة في بلدة بكفتين في ​الكورة​. وعلى الفور، حضرت عناصر الإطفاء في الدفاع المدني وعملت على إخماده.

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