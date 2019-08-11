وزير النقل التركي: استئناف رحلات قطار "ترانس آسيا " بين أنقرة وطهران في 14 آب

كشف وزير النقل التركي جاهد طورهان، عن "استئناف رحلات قطار "ترانس آسيا" بين العاصمة أنقرة والعاصمة الإيرانية طهران، في كلا الاتجاهين، في 14 آب الحالي"، بعد توقّفه عام 2015.
وأوضح أنّ "التعاون بين تركيا وإيران متواصل في مجال السكك الحديدية"، لافتًا إلى أنّ "القطار يساهم بشكل كبير في تطور نقل المسافرين بين البلدين". وبيّن أنّ "مسؤولي السكك الحديدية الأتراك والإيرانيين أجروا مباحثات في طهران وأنقرة، في أيار الماضي، بموجب قرار الاجتماع الثامن للجنة المواصلات المشتركة"، مؤكّدًا أنّ "المباحثات أفضت إلى الاتفاق بخصوص بدء رحلات قطار "ترانس أسيا" الّذي تمّ توقيفها مؤقتًا".
وذكر طوهران أنّ "القطار يتّسع لـ188 راكبًا وسيبدأ رحلاته مرّة أسبوعيًا في كلا الاتجاهين بين أنقرة وطهران، ومدّة الرحلة تستغرق 57 ساعة".
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