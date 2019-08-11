أكار: تركيا ستبقى تدافع عن حقوقها وشعب قبرص التركية وندعو ألا يختبر أحد قوتنا

ركّز ​وزير الدفاع التركي​ خلصوي أكار، على أنّ "​تركيا​ دافعت وستبقى تدافع عن حقوقها وشعب ​قبرص التركية​"، داعيًا الجميع إلى "عدم اختبار قوّة بلاده بهذا الصدد".

وأكّد خلال زيارة أجراها للفرقاطة المرافقة لسفينة التنقيب التركية "ياووز"، اطّلع خلالها على معلومات حول أنشطة قيادة القوات البحرية، شرق المتوسط وبحر إيجه، أنّ "تركيا لن تغضّ الطرف عن أيّ أمر واقع في قبرص وشرق المتوسط وإيجه، ولن تسمح باتخاذ قرارات ضدّ شعبي تركيا وقبرص التركية".

ولفت أكار إلى أنّ "لا أحد ينتظر من شعب قبرص التركية والدولة التركية وشعبها أن يبقوا متفرّجين حيال قيام أولئك بالبحث والتنقيب واستخراج ​الغاز​ و​النفط​، والاستفادة من تلك الثروات".

من جانب آخر، شدّد على أنّ "​القوات المسلحة التركية​ تعزّز قوّتها كلّما تطهّرت من تنظيم "غولن" الإرهابي"، مشيرًا إلى أنّ "هذا ظهر سواء بالعمليّات أو بالمناورات البريّة أو البحريّة أو الجويّة".