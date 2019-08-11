ملك السعودية بحث مع رئيس اليمن بجهود تحقيق الأمن والاستقرار على الساحة اليمنية

ذكرت "وكالة الأنباء ​السعودية​- واس"، أنّ "ملك السعودية ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​ التقى في الديوان الملكي بقصر منى، الرئيس اليمني ​عبدربه منصور هادي​".

وأوضحت أنّه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وبخاصّة على الساحة اليمنية، ومختلف الجهود تجاهها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار".

ويم أمس، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أنّ "السعودية توجّه الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الجهات الّتي نشب بينها النزاع في عدن، إلى عقد اجتماع عاجل في بلدهم الثاني السعودية، لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف".