ظريف عن أحداث الأقصى: على المسلمين الإتحاد لإنهاء هذا الطغيان

هنأ وزير ​الخارجية الإيرانية​ ​محمد جواد ظريف​، جميع المسلمين بمناسبة ​عيد الأضحى​ المبارك. وركّز على أنّ "العيد هو وقت للوحدة. ندعو المسلمين مرّة أخرى إلى إعطاء الأولوية لاحترام الذات في السعي لتحقيق حقوقنا. إذا لم نفعل ذلك، فستكون النتيجة هجمات أخرى على كرامتنا".

ونشر ظريف على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لاعتداء ​القوات الإسرائيلية​ على المصلّين في ​المسجد الأقصى​، وعلّق عليها قائلًا: "الجريمة المبيّنة في هذه الصورة لم تكن سوى جريمة واحدة وقعت في الأقصى صباح هذا اليوم، في يومنا المقدس". وشدّد على "أنّنا نحن المسلمون لدينا القوة لإنهاء هذا الطغيان، إذا فقط اتحدنا".