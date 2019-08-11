روحاني: إجراءات بعض الدول الأجنبية في الخليج تعقد أزمات المنطقة

اعتبر الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، في اتصال هاتفي مع ​أمير قطر​ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن إجراءات بعض الدول الأجنبية في الخليج تعقد أزمات المنطقة.

وأكد روحاني أن إيران تولي أهمية كبيرة وخاصة لحماية الخليج ومضيق هرمز وبحر عُمان.

من جانبه، أعلن أمير قطر أن الدوحة لن تدخر جهداً لتخفيف التوترات في المنطقة.