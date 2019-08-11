اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، في اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن إجراءات بعض الدول الأجنبية في الخليج تعقد أزمات المنطقة.
وأكد روحاني أن إيران تولي أهمية كبيرة وخاصة لحماية الخليج ومضيق هرمز وبحر عُمان.
من جانبه، أعلن أمير قطر أن الدوحة لن تدخر جهداً لتخفيف التوترات في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: إجراءات بعض الدول الأجنبية في الخليج تعقد أزمات المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.