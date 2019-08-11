الهلال الأحمر التركي بدأ بتوزيع لحوم الأضاحي على 2700 أسرة في الأردن

بدأ الهلال الأحمر التركي بالتنسيق مع نظيره الأردني، نحر مئات الأضاحي وتوزيع لحومها على آلاف الأسر الأردنية والسورية المقيمة في الأردن.
وذكرت وكالة "الأناضول"، أنّ "برنامج الهلال الأحمر التركي يشمل نحر 525 أضحية، وتوزيع لحومها على 2700 أسرة أردنيّة وسوريّة محتاجة في البلاد، حتّى نهاية أيام العيد"، موضحةً أنّ "في اليوم الأول للبرنامج، تمّ نحر 225 خروفًا في أحد مزارع المواشي بمدينة الخالدية التابعة لمحافظة المفرق".
وكانت منظمة الهلال الأحمر التركي، قد أعلنت في وقت سابق، اعتزامها توزيع لحوم أضاحي العيد في 51 دولة حول العالم، بينها دول يتمّ توزيع الأضاحي فيها لأوّل مرّة.
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