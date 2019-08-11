خارجية فلسطين نددت بالاعتداءات الإسرائيلية على المصلين بالمسجد الأقصى

ندّدت ​وزارة الخارجية الفلسطينية​، بالاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في ​المسجد الأقصى​، وطالبت ​المجتمع الدولي​ والمنظمات الأممية المختصة بـ"رفع صوتها عاليًا في وجه انتهاكات وجرائم الاحتلال".

وشدّدت في بيان، على أنّ "شعبنا والمواطنين المقدسيين سيسقطون المؤامرة وسيحمون الأقصى مهما بلغت التضحيات".

وفي وقت سابق اليوم، هاجمت قوات ​الشرطة الإسرائيلية​ المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى بعد صلاة ​عيد الأضحى​، ما أدّى إلى إصابة العشرات. وكانت الشرطة الإسرائيلية قد منعت المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى، معلنةً أنّ السبب هو الاحتمال العالي لوقوع مواجهات.

ويوم أمس السبت، قرّرت ​الأوقاف الإسلامية​ إغلاق مساجد ​القدس​ كافّة وحصر صلاة العيد في المسجد الأقصى فقط، للتصدّي لدعوات المستوطنين لاقتحام الأقصى فيما تُسمّى "ذكرى هدم الهيكل".