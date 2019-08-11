توقيف مجموعة مؤيدة لقلب نظام الحكام في إيران

أعلنت السلطات الإيرانية أنها ألقت القبض على مجموعة لها علاقة بـ"جهات خارجية معادية للثورة" ومؤيدة لقلب نظام الحكم في إيران، أثناء تجمعها غير الشرعي في مدينة مشهد بشمال شرقي البلاد.
وأوضح مدير الشؤون الأمنية في محافظة مشهد أن إلقاء القبض على المجموعة تم أثناء تجمعها بشكل غير قانوني أمام محكمة مدينة مشهد، حيث كانت تعمل على إثارة مشاعر العامة ضد النظام الإيراني.
وأشار إلى أن المجموعة تضم إيرانيين من مختلف أنحاء البلاد اجتمعوا للتخطيط لخلق قلاقل وأعمال شغب وزعزعة الأمن في مدينة مشهد، التي اختارتها تلك المجموعة لما قد تلقاه الاحتجاجات فيها من صدى إعلامي واسع.
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